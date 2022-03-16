Російські військові обстріляли приватні будинки в Києві – Кличко

Російські військові 16 березня обстріляли кілька приватних будинків у Подільському районі Києва, внаслідок чого пошкоджений газопровід низького тиску, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Постраждалих не виявили, додав міський голова.

«Увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники і медики. Загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. На даний момент постраждалих не виявили. Пошкоджений також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби», – написав Кличко у телеграмі.

У Києві нині діє посилена комендантська година, яка розпочалася 15 березня о 20:00, та триватиме до 7:00 17 березня.

Вранці 16 березня внаслідок потрапляння уламків випущеного російськими військами снаряду у житловий будинок в Шевченківському районі Києва, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверхах, а також частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок. За попередніми даними, дві людини постраждали. Рятувальники евакуювали майже 4 десятки людей.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних.