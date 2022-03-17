Київ готується до відновлення навчання школярів – Поворозник

Київ поступово готується до відновлення освітнього процесу, вирішено залучати школярів до вже наявних онлайн програм та уроків, повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Наше основне завдання – м’яко вводити школярів у навчання, поступово відновлювати процес повторення знань та отримання нових. Такі підготовчі заходи стануть основою для відновлення повноцінного навчального процесу», – розповів Поворозник.

За його словами, у столиці понад 200 бомбосховищ облаштували мережею Wi-Fi. Це дозволить школярам долучитися до навчання, а їхнім батькам, якщо вони працюють дистанційно, виконувати свою роботу під час перебування у сховищах, каже Поворозник.

14 березня у більшості областей України відновили освітній процес після вимушених канікул, про які оголосили після масштабного вторгнення РФ.