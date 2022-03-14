У більшості областей України відновили освітній процес – міністр

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що сьогодні, 14 березня, у більшості областей країни відновили освітній процес після двотижневих вимушених канікул, про які оголосили після масштабного вторгнення РФ.

«За інформацією департаментів освіти і науки військових адміністрацій, навчання стартувало у 13 областях. Форма освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні, територіальній громаді окремо, і вона обов’язково погоджена з військовою адміністрацією», – зазначив міністр.

У МОН додали, що у 8 областях частково у громадах освітній процес розпочався, а частково продовжили канікули; в 4 областях, де безпекова ситуація не дозволяє, навчання призупинене.

Втім, не вказали, про які саме області йдеться.

Сергій Шкарлет також зауважив, що для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі можуть використовувати національну електронну платформу «Всеукраїнська школа онлайн», на якій розміщені уроки з усіх шкільних предметів для учнів 5-11 класів, вона є постійно доступною.

Платформа ВШО, йдеться в повідомленні, є доступною за межами України і її використовують у понад 120 країнах світу, тому евакуйовані діти з України можуть користуватися нею і продовжувати навчання, відповідно до українських освітніх програм.

Крім того, Міністерство освіти і науки України спільно з компанією «Google Україна» створили «Всеукраїнський онлайн-розклад».

Також 14 березня стартував освітній проєкт «Навчання без меж» – спільний проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів «ПЛЮСПЛЮС», «Піксель» та «Суспільне», а також платформ онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video та sweet. tv: «Проєкт передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів, які залишаються у регіонах, де є проблема недостатньо якісного зв’язку та доступу до інтернету».

13 березня Міністерство освіти і науки повідомило, що від початку російського вторгнення 24 лютого війська РФ пошкодили 379 навчальних закладів в Україні, деякі з них – повністю зруйновані.

Масштабне російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Того дня в Україні запровадили воєнний стан. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, у Кремлі раніше заявляли, що не обстрілюватимуть цивільних під час своєї «спецоперації».

В Офісі генпрокурора України повідомили, що внаслідок збройної агресії РФ вже 90 дітей загинули і понад 100 поранені.