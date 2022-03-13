Російські війська пошкодили 379 навчальних закладів в Україні – МОН

У Міністерстві освіти і науки заявляють, що від початку російського вторгнення 24 лютого війська РФ пошкодили 379 навчальних закладів в Україні, деякі з них – повністю зруйновані.

Як повідомили у МОН, вся інформація про заклади буде опублікована на вебсайті https://saveschools.in.ua/en/

Тут збиратимуть всю інформацію про кількість пошкоджених і зруйнованих закладів освіти, а також збитки, завдані їм внаслідок вторгнення Росії в Україну.

При цьому, за даними МОН, карта не містить повної інформації: наразі даних із Чернігівської, Харківської та Луганської областей немає.

«Російські окупанти безжалісно знищують дитячі садочки, школи, профучилища, коледжі, але найжорстокіші та найболючіші втрати – це сотні життів, втрачених від рук агресора. Окупанти продовжують стверджувати, що наносять удар виключно по військових об’єктах нашої країни. Виявляється, керівництво РФ боїться наших дітей і батьків, лякається не тільки наших сильних і хоробрих військових, а й освітян та науковців», – сказав очільник МОН Сергій Шкарлет.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, у Кремлі раніше заявляли, що не обстрілюватимуть цивільних під час своєї «спецоперації».