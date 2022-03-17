Після розслідування «Схем» швейцарський банк припинив видачу Visa/Mastercard громадянам РФ

Після виходу розслідування «Схем» (Радіо Свобода) про те, як швейцарський інтернет-банк Dukascopy Bank допомагає громадянам Російської Федерації обходити санкційні обмеження, в установі повідомили, що припинили видачу карток Visa/Mastercard резидентам Росії. Про це йдеться у відповіді банку «Схемам», отриманій після публікації журналістського матеріалу.

«Банк повідомляє, що нещодавно припинив видачу Visa/Mastercard для клієнтів, які проживають в Росії. Dukascopy Bank, будучи швейцарським банком, прагне дотримуватись усіх застосованих швейцарських правил, включно із санкціями, які підтримує Швейцарія», – йдеться у відповіді Dukascopy Bank на адресу журналістів.

У Dukascopy Bank також підкреслили, що дотримуються «всіх санкцій та пов’язаних з ними регулювань, згідно з законодавством Швейцарії». Окремо зазначили: «Щодо поточної ситуації в Україні, банк вважає, що це жахлива гуманітарна катастрофа, і висловлює щире співчуття всім постраждалим».

Ще напередодні виходу розслідування «Схем» у «кол-центрі» Dukascopy Bank підтверджували інформацію з сайту, що громадяни Росії можуть відкривати рахунок в їхньому банку для отримання віртуальної чи пластикової картки Visa/Mastercard і попереджали, що через великий попит у банку утворилась черга і відкриття рахунку займає декілька днів.

Водночас 17 березня, тобто наступного дня після виходу журналістського розслідування, на сайті Dukascopy Bank з’явилось повідомлення про те, що інформація у ЗМІ про видачу банком карток Visa/Mastercard резидентам РФ «не відповідає дійсності».

Після публікації цього повідомлення один із потенційних клієнтів банку на прохання журналістів ще раз зв’язався із «кол-центром» Dukascopy Bank і уточнив, чи можуть громадяни РФ оформити карту Visa/Mastercard: «Зі вчорашнього дня (16 березня, в день публікації розслідування – ред.) вони не доставляються та не працюють на території Росії. Вчора ми отримали сповіщення від банку, який виготовляє наші карти, що більше в Росію вони не відправляються. Ані віртуальні, ані пластикові карти не працюватимуть. Це все від учора, на жаль», – повідомили у «кол-центрі» Dukascopy Bank.

Як виявили раніше «Схеми», інтернет-банк Dukascopy Bank дозволяв відкривати мультивалютний рахунок – в тому числі, клієнтам з Росії.

Такий рахунок, як вказано на сайті банку, дає доступ, в тому числі, до пластикових чи віртуальних карток Visa/Mastercard. Замовивши таку картку, можна «сплачувати товари і послуги всюди, де приймаються карти Visa/Mastercard». Картку, як йдеться на сайті, можна замовити доставкою.

Внести кошти на рахунок, відкритий у Dukascopy Bank, можна у різний спосіб: звичайним банківським перерахунком, з особистої платіжної картки тощо.

6 березня найбільші платіжні системи світу Visa та Mastercard повідомили про припинення операцій на території Росії. У керівництві Visa пояснили це рішення «неприпустимими подіями», спричиненими військовим вторгненням Росії до України.

Раніше повідомлялося, що картки платіжних систем Visa/Mastercard, випущені російськими банками, не працюватимуть для оплати за кордоном, у тому числі на зарубіжних інтернет-ресурсах.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.