Росія 17 березня уникла дефолту

Міністерство фінансів Росії заявило 17 березня, що платіжне доручення іноземному банку-кореспонденту про виплату купонів за суверенними єврооблігаціями РФ на суму понад 117 мільйонів доларів виконано.

Раніше агентство Fitch прогнозувало початок дефолту Росії. Аналітики вказували на проблеми з виплатою держборгу, повʼязані з тим, що валютні рахунки Росії заморожені через накладені на країну санкції за військове вторгнення в Україну.

Росія мала виплатити частину зовнішнього боргу країни 16 березня, це перші виплати після початку війни проти України та запроваджених унаслідок цього санкцій.

Через накладені на Росію обмеження її валютні рахунки були заморожені. Москва фактично поставила США перед вибором: або їй розморожують валютні рахунки або Росія розплачується в рублях.

Обіцянка виплати такої суми в рублях дала привід рейтинговим агентствам заявити про можливість дефолту. Агентство Fitch ще на початку березня заявило, що Москва не зможе платити за своїми зобовʼязаннями. В агентстві уточнювали, що дефолт відбувається не відразу, а через 30 днів – це період, який дається позичальнику для виконання своїх зобовʼязань.

Пізніше зʼявилося нове розʼяснення від Міністерства фінансів США: санкційний режим, що діє, не перешкоджає здійсненню платежів на обслуговування суверенного боргу Росії в доларах – щонайменше до кінця травня, коли закінчиться відповідна ліцензія (розʼяснення навів Bloomberg). Особам у США дозволено «отримувати відсотки, дивіденди або платежі за борговими паперами або акціями, що спливають від Центробанку, Фонду національного достатку і Міністерства фінансів» Росії до 17:01 за московським часом 24 травня.

Росія вже пережила дефолт у 1998 році, тоді це спровокувало девальвацію рубля та різке зростання цін.