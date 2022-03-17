Незалежні соціологи: 71% росіян відчуває гордість через війну з Україною

Група незалежних російських соціологів з інтервалом у півтора тижні – від кінця лютого до середини березня – провели опитування, в перебігу якого з’ясували, що майже три чверті росіян підтримують війну проти України, відчуваючи такі позитивні емоції як гордість, радість, повага, довіра та надія. Результати соцдослідження є у розпорядженні російської служби Радіо Свобода.

Згідно з даними опитування, росіяни віком від 35 років частіше висловлювали почуття гордості, поваги та надії.

Респонденти віком до 18 років були більш схильні до образ і розчарувань.

Двоє з п’яти росіян висловлювали занепокоєння війною, і про ці почуття найчастіше повідомляли молоді росіяни.

Росіяни віком від 25 до 44 років частіше казали про тривогу і страх через «військову операцію».

Більше ніж половина опитаних віком від 55 років заявили, що підтримують війну проти України.

Водночас молоді росіяни у віковій групі від 18 до 24 років частіше висловлювали байдужість до того, що відбувається в Україні.

Відмінності між першим і другим опитуваннями показують збільшення кількості людей, що підтримують «військову операцію» та незалежність так званих «ДНР» та «ЛНР».

Водночас серед російського населення зростає песимізм щодо фінансового становища у зв’язку з санкціями проти Росії з боку Заходу.

Опитування також засвідчили, що понад дві третини росіян дізнаються новини про війну по телебаченню: 87% – з державних телеканалів, 22% – через радіо, 1% респондентів отримує доступ до інформації на коротких хвилях. Вдаються до використання VPN, щоб дізнатися новини, – 5,5%.

З тих, хто взагалі використовує інтернет задля новини про війну, 37% взагалі не знають, що таке VPN. YouTube користуються 11% респондентів, Telegram – 7%.

Дослідники кажуть: третина респондентів твердо вірить, що Володимир Путін працює в їхніх інтересах, 26% – що певною мірою в їхніх інтересах.

Загалом більшість росіян вважають, що буде краще, якщо Путін залишатиметься президентом якнайдовше.

Перше опитування тривало 28 лютого – 1 березня, друге – 12-13 березня серед дорослого населення Росії.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Незважаючи на регулярні обстріли українських міст російськими ракетами, Москва заперечує, що об’єктами атак є цивільні.