Пєсков заявив, що Путін не планує поїздку в зону «спецоперації» в Україні

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у планах Володимир Путін наразі не має поїздки в зону проведення «спеціальної операції» в Україні. Про це, як повідомляють у четвер російські ЗМІ, представник Кремля сказав на брифінгу.

За словами Пєскова, також у плани Путіна не входять зустрічі з військовими у госпіталях.

«Поїздки не плануються», – сказав Пєсков.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

Хоча Україна та Захід заявляють про суттєві (близько 14 000 та понад 7 000 відповідно – ред.) втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші втрати російських військ. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Раніше президент України заявляв, що не хоче говорити з Путіним, але мусить, щоб зупинити війну.