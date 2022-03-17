Зеленський у Бундестазі звинуватив Німеччину у сприянні Росії

Президент України Володимир Зеленський поклав на Німеччину частину відповідальності за напад Росії на Україну і загибель тисяч цивільних унаслідок російської агресії.

«Коли ми говорили вам, що «Північні потоки» – це зброя і підготовка до великої війни, ми чули у відповідь, що це економіка. Економіка. А це був цемент для нової Стіни. Коли ми запитували вас – що має зробити Україна, щоб стати членом НАТО? Ми чули у відповідь – такого рішення на столі немає і не буде... Як ви зволікаєте й зараз – з питанням про вступ України в Євросоюз. Для вас це політика. А насправді це каміння. Каміння для нової Стіни. Коли ми просили про превентивні санкції – такі, щоб агресор відчув, що ви – сила, ми бачили затягування. Ми відчули спротив. Ми зрозуміли, що ви хочете продовжувати торгувати з Росією», – сказав Зеленський 17 березня у виступі по відеозвʼязку в німецькому Бундестазі.

Водночас президент України подякував громадянам Німеччини за допомогу українцям.

«Німецький народе! Я вдячний усім, хто підтримує нас. Звичайним німцям, які щиро допомагають українцям на вашій землі. Журналістам, які роблять свою справу чесно, показуючи усе зло, яке Росія принесла до нас. Вдячний тому німецькому бізнесу, який поставив мораль і людяність вище за бухгалтерію. І вдячний політикам, які все ж намагаються... Намагаються зламати цю Стіну», – відзначив глава української держави.

Німеччина, яка є провідною економікою Європейського союзу і одним із політичних лідерів цього обʼєднання, тривалий час продовжувала готуватися до запуску газопроводу «Північний потік-2» та зберігала максимально можливі за умов санкційного режиму економічні звʼязки з Росією.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого повідомив, що зупинив сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» на тлі визнання Москвою угруповань «ДНР» та «ЛНР» як «незалежних держав».

Газопровід «Північний потік-2» прокладений дном Балтійського моря від російського міста Усть-Луга до німецького Грайфсвальда. Роботи з укладання труб газопроводу завершилися у вересні 2021 року.

Після того, як восени 2021 року Росія стала концентрувати війська біля українських кордонів, США неодноразово погрожували зупинкою «Північного потоку» в разі нової російської агресії проти України.

Українські дипломати працюють над тим, щоб країни Європейського союзу відмовлялися від російських енергоносіїв, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 14 березня.

Кулеба вказав на те, що Сполучені Штати, Велика Британія та Канада вже заявили про відмову від російської нафти та вугілля.

«Ми активно працюємо над тим, щоб від російських енергоносіїв відмовлялися країни ЄС – тут у нас є найбільша проблема у вигляді Німеччини, для якої така відмова є надзвичайно складним рішенням. Але і з ними ми ведемо роботу», – сказав міністр.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.