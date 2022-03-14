МВФ прогнозує скорочення економіки України в 2022 році на 35%

Економіка України може скоротитися на до 35% протягом 2022 року, якщо нова російська агресія триватиме – про це йдеться в звіті Міжнародного валютного фонду, який цитують міжнародні медіа 14 березня.

У попередній оцінці впливу російської агресії Фонд припускає, що втрати людських життів, збитки, завдані критичній інфраструктурі, торгівлі, а також потік біженців ВВП країни скоротиться щонайменше на 10% від показників 2021 року. Такий сценарій можливий у випадку швидкого завершення війни та допомоги міжнародних донорів.

Агенція Reuters, зокрема цитує голову місії МВФ в Україні Іванну Владкову Голлар, яка вважає, що українська влада докладає «визначних зусиль», аби втримати економіку та фінансову систему України на плаву.

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«Виплата зарплат і пенсій, поповнення банкоматів готівкою, відкриття відділень банків… подальші виплати за облігаціями зовнішнього боргу, аби після війни вони могли продовжувати звичайні операції з їхніми кредиторами та ринками. Це справді визначна, визначна робота», – перерахувала Голлар.

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 10 березнясхвалила екстрену фінансову підтримку Україні у розмірі 1,4 мільярда доларів у рамках Інструменту швидкого фінансування (RFI) для задоволення невідкладних потреб у фінансуванні та пом’якшенні економічних наслідків війни.

МВФ очікує, що нова повномасштабна агресія Росії проти України матиме наслідки не тільки для обох країн, а й для глобальної економіки.