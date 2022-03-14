Російські банки пропонують заміну долару та євро

Російські банки дозволяють своїм клієнтам відкрити вклади у валютах тих країн, які не запроваджували санкцій проти Росії через її напад на Україну. Як інформують сайти кредитних організацій, тепер у росіян є можливість відкрити депозит у китайських юанях, валютах деяких країн пострадянського простору тощо.

Зокрема, «Альфа-банк» пропонує відкрити рахунок у юанях через мобільний додаток. Внесок у китайській валюті від 100 юанів пропонує відкрити також банк ВТБ, максимальна ставка становитиме 8% річних, оформити його також можна через мобільний додаток. Схожі пропозиції мають також інші російські фінансові установи.

Також 14 березня знову не відкрилися торги на російському. фондовому ринку. Банк Росії вирішив тримати закритою секцію фондового ринку «Московської біржі» до 18 березня. Торги на ринку акцій не проводитимуться третій тиждень поспіль, починаючи з 28 лютого.

Режим роботи біржі на тиждень із 21 до 25 березня Банк Росії оголосить пізніше.