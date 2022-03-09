Нуланд: «Північний потік-2» – «мертвий»

Газопровід «Північний потік-2», зупинений через масштабне вторгнення Росії в Україну, – «мертвий», заявила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

«Я думаю, що «Північний потік-2» зараз мертвий… Це шматок металу на дні моря, я не думаю, що він коли-небудь відродиться», – сказала Нуланд у виступі перед американськими законодавцями на засіданні комітету із закордонних справ Сенату, повідомляє агентство AFP.

1 березня оператор російського газогону «Північний потік-2» оголосив себе банкрутом через санкції Заходу, повідомила в інтерв’ю швейцарському SRF міністерка економіки кантону Цуґ Сільвія Тальманн-Ґут.

23 лютого Сполучені Штати повідомили про санкції проти компанії Nord Stream 2 AG – оператора газопроводу «Північний потік-2» – та її керівництва у відповідь на дії Росії в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого повідомив, що зупинив сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» на тлі визнання Москвою угруповань «ДНР» та «ЛНР» як «незалежних держав».

Газопровід «Північний потік-2» прокладений дном Балтійського моря від російського міста Усть-Луга до німецького Грайфсвальда. Роботи з укладання труб газопроводу завершилися у вересні 2021 року.

Після того, як восени 2021 року Росія стала концентрувати війська біля українських кордонів, США неодноразово погрожували зупинкою «Північного потоку» в разі нової російської агресії проти України.