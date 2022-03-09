У Литві запустили проєкт для заклику росіян виступити проти війни в Україні

У Литві запустили проєкт «Зателефонуй Росії», мета якого – переконати росіян виступити проти війни в Україні. Організатори акції стверджують, що мають базу даних із 40 мільйонами російських приватних телефонних номерів.

«Поки бомби та ракети падають на українські міста і села, ми маємо обійти путінську брехню та донести правду до росіян. Це люди, яким десятиліттями брехали та брешуть про те, що зараз відбувається в Україні. Це наша відповідальність та наш обов’язок поговорити з ними», – йдеться на сайті проєкту.

Відвідувачі сайту ініціативи можуть генерувати випадковий російський номер та зателефонувати за ним.

Крім того, організатори проєкту пропонують всім охочим телефонувати друзям та знайомим у Росії та говорити з ними про те, що відбувається в Україні.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».