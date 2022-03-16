Як громадяни Росії обходять заборону користування Visa і Mastercard

Шостого березня найбільші платіжні системи світу Visa та Mastercard повідомили про припинення операцій на території Росії. У керівництві Visa пояснили це рішення «неприпустимими подіями», спричиненими військовим вторгненням Росії до України. Майже одночасно про аналогічне рішення заявив і основний конкурент Visa – Mastercard. Як було роз’яснено, картки цих міжнародних платіжних систем, випущені російськими банками, не працюватимуть для оплати за кордоном, у тому числі, на зарубіжних інтернет-ресурсах. «Схеми» виявили, у який спосіб громадяни Росії можуть обходити цю заборону. Зокрема – через один із інтернет-банків Швейцарії, який став популярним серед громадян Росії і карткою якого вони можуть користуватися у Європі.

Про те, як змінилося життя російських громадян після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну можна простежити за постами російських тревел-блогерів Віталіка та Лізи на сторінці проекту «Своим ходом».

За добу до початку повномасштабної війни в Україні, 23 лютого 2022 року, Віталій виклав фото спогадів про себе у російській військовій формі, привітавши з днем захисника вітчизни, який досі святкується в Росії.

А сам початок війни застав подорожувальників у Мексиці. Вже через кілька днів після цього вони здивовано написали про те, наскільки знецінився російський рубль. Блогери почали рекомендувати росіянам не платити рубльовими картками за кордоном: «Дивіться, скільки грошей зняло за 216 доларів (35 740 рублів)».

Трохи згодом блогери виклали ще один пост, де розповіли, що взагалі не змогли розплатитися карткою за придбаний алкоголь: «Ось скільки грошей при конверсії хотів забрати термінал. …На карті немає стільки грошей», – поскаржився блогер Віталік і додав, що через це їм довелося розрахуватися готівкою, якої «майже не залишилося».

Попри бомбардування населених пунктів України, блогери усіляко уникають згадки про це. Жаліються, що люди, з якими спілкуються, «перетворюються на агресивних зомбі, які бажають тобі і всім росіянам смерті, а ще горіти в пеклі», «нам за день таких повідомлень прилітає десь 100 штук… але ми сильні, і неприємність переживемо», – зазначено в одному із постів тревел-блогерів.

Зрештою, у коментарях, які згодом були видалені, почалося жваве обговорення, як саме можна розплачуватися за товари чи послуги за кордоном, якщо вже не працюють платіжні системи Visa та Mastercard.

Серед рекомендацій – порада скористатися послугами швейцарського інтернет-банку Dukascopy Bank: «Хто застряг за кордоном без Visa і Mastercard. Є контора https://www.dukascopy.bank/, яка випускає карти, в тому числі, віртуальні, Visa і Mastercard».

Лазівка

І справді, на сторінці банку відкриття мультивалютного рахунку доступно усюди, за винятком жителів таких регіонів/країн, як, наприклад, Абхазія, так званих «ЛНР/ДНР», Венесуела, невизнане Придністров’я, Північна Корея, Іран.

Є згадка і про дві провідні країн світу – США та Японію. Росії у цьому списку немає.

Мультивалютний рахунок, як вказано на сайті, дає доступ, в тому числі, до пластикових чи віртуальних карток Visa/Mastercard.

Замовивши таку картку, можна «сплачувати товари та послуги усюди, де приймаються карти Visa/Mastercard».

Вносити кошти на рахунок, відкритий у Dukascopy Bank, можна у різний спосіб: звичайним банківським перерахунком, з особистої платіжної картки, тощо.

В кол-центрі згаданого швейцарського банку на запитання про те, чи можуть громадяни Росії відкривати рахунок в їхньому банку для отримання картки, відповіли ствердно. Там зазначили, що ніяких обмежень у використанні картки на території Європи не буде.

Єдине, попередили, що труднощі можуть бути, якщо поповнювати рахунок з російських банків.

«Ви відкриваєте рахунок, у вас є кілька методів депозиту. Перший – це банківський переказ, тобто ви з якогось свого банку поповнюєте наш рахунок. Для кількох банків у нас є обмеження, можу назвати пару з них. Наприклад, «Сбєрбанк», «ВТБ», банк «Росія» і ще від кількох ми не приймаємо депозити», – розповіли у кол-центрі.

За словами операторки кол-центру, зараз є велика черга з громадян Росії на відкриття рахунків у їхньому банку: «Я вас відразу попереджаю, що черга дійсно велика, я б сказала, до трьох днів може зайняти відкриття рахунку. Клієнтів дуже багато».

Тобто, попри зупинення роботи в РФ платіжних систем Visa і Mastercard громадяни Росії знаходять способи, як користуватися ними, перебуваючи в Європейському Союзі, а саме – відкриваючи рахунки в швейцарському інтернет-банку.

Окремо звернули увагу на це українські юристи. Адвокат Артем Афян подав скаргу до регулятора фінансового ринку Швейцарії (FINMA). Як зазначено у його листі, є підозри «щодо невиконання швейцарським банком Dukascopy Bank SA законодавства Швейцарської Конфедерації щодо протидії відмиванню грошей та санкцій проти Російської Федерації».

«Ми маємо з відкритих джерел інформацію про те, що через них росіяни обходять санкційне законодавство», – зазначено у зверненні Афяна.

У коментарі «Схемам» адвокат пояснив: «Саме зараз, з огляду на трактування цих санкційних списків, на трактування цих обмежень щодо роботи на території Росії, випливає те, що всі громадяни РФ є джерелом підвищеної небезпеки. Чому, наприклад, громадянам Ірану фактично неможливо відкрити рахунки? Тому що щодо кожного громадянина Ірану діє радше презумпція вини у тому, що він використовується чи може бути використаний в майбутньому для обходу санкцій. В той час, коли в РФ діє дуже суворий автократичний режим, і громадяни не мають нормальних економічних свобод, чи можемо ми гарантувати, що відкритий рахунок громадянином – не буде в подальшому використаний для певної незаконної діяльності? Я думаю, що ні».

І додав: «Ми апелюємо до високих стандартів – оскільки сама Швейцарія в принципі відійшла від свого одвічного нейтралитету, то це вимагає від кожного учасника ринку також тримати високо цю планку. Тому ми вважаємо, коли один окремий банк починає дещо «гратися», він дискредитує всіх».

Слабкість санкцій?

Фінансова аналітикиня «Центру протидії корупції» Антоніна Волкотруб пояснює: «Швейцарський банк не може не прийняти кошти, якщо він вважає, що йому нормально працювати з громадянами РФ, тому що транзакції відбуваються з розрахункового рахунку на розрахунковий. Тобто, тут не залучені карткові системи. Тобто, вона є прийнятною з точки зору банківської системи».

Причина того, чому росіяни й надалі мають можливість користуватися Visa і Mastercard за кордоном, на її думку – у слабкості санкцій.

«Це показує недосконалість санкцій, їхню слабкість… Ми маємо інформацію про те, що Visa і Mastercard не обслуговують громадян Російської Федерації, ми маємо санкції проти 7 російських банків, але ми також маємо банки, які й надалі спокійно працюють в Росії і не планують навіть виходити. Вони дозволяють полегшувати життя для громадян Росії і обходити ті обмеження, які на них накладені».

Адвокат Артем Афян, який подав скаргу до Регулятора фінансового ринку Швейцарії, сподівається на те, що рішенням буде закриття існуючих рахунків і неможливість відкриття нових для всіх громадян Росії.

«Ми вважаємо, що у системі Visa та Mastercard людина з російським паспортом не може отримувати таких послуг», – підкреслив юрист.

На сайті Dukascopy Bank зазначено, що засновниками банку є Андре та Вероніка Дука, «громадянами Швейцарії, які проживають у Женеві, яким, як і раніше, належить 99% компанії».

Згадки про Андре Дуку журналісти знайшли в інтерв’ю виданню finews.ch. У ньому сказано, що він «приїхав до Женеви з Москви в 1998 в якості фізика» і став «натуралізованим швейцарцем».

«Схеми» направили запит до швейцарського інтернет-банку Dukascopy Bank з проханням про коментар і очікують на відповідь.