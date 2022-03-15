Президент України заявив про початок податкової реформи

Президент України Володимир Зеленський заявив 15 березня про початок в країні податкової реформи та розповів про перші два кроки. Про це йдеться на сайті глави держави.

Щоб бізнес в Україні працював і люди мали роботу там, де безпека це дозволяє, Кабінет міністрів розробив та узгодив пакет рішень для підтримки української економіки, зазначив президент.

«Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу – а це перша й друга групи ФОПів – ставимо добровільну сплату єдиного податку. Тобто якщо зможете – сплачуйте. Не можете – немає питань», – зазначив Володимир Зеленський.

Другим кроком, як повідомляється, буде максимальна дерегуляція бізнесу.

«Скасовуємо всі перевірки для всіх бізнесів. Щоб усі працювали нормально. Щоб міста оживали. Щоб усюди, де немає бойових дій, продовжувалося життя. Умова лише одна: ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону», – зауважив глава держави.

Президент додав, що це лише два перші кроки податкової реформи, і анонсував подальші дії – втім, які, не уточнив.

6 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав до переходу на «економіку воєнного стану» і розповів про кроки уряду. Він розповів також про виплату 6,5 тисяч гривень найманим працівникам, які втратили роботу через нове вторгнення Росії.

Раніше голова Національного банку України Кирило Шевченко запевнив, що банківська система в умовах війни працює злагоджено.

За даними Міжнародного валютного фонду, оприлюдненими напередодні, економіка України може скоротитися на 35% протягом 2022 року, якщо нова російська агресія триватиме.

У випадку швидкого завершення війни та допомоги міжнародних донорів фонд припускає, що втрати людських життів, збитки, завдані критичній інфраструктурі, торгівлі, а також потік біженців ВВП країни скоротиться щонайменше на 10% від показників 2021 року.

Голова місії МВФ в Україні Іванна Владкова Голлар, яку цитує агенція Reuters, вважає, що українська влада докладає «визначних зусиль», аби втримати економіку та фінансову систему України на плаву.

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 10 березня схвалила екстрену фінансову підтримку Україні у розмірі 1,4 мільярда доларів у рамках Інструменту швидкого фінансування (RFI) для задоволення невідкладних потреб у фінансуванні та пом’якшенні економічних наслідків війни.

МВФ очікує, що нова повномасштабна агресія Росії проти України матиме наслідки не тільки для обох країн, а й для глобальної економіки.

Масштабне російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Відтоді в Україні діє воєнний стан. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Тим часом країни Заходу запроваджують проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Санкції проти Росії запровадили США, Канада, Велика Британія, Австралія, Швейцарія, Японія та країни Євросоюзу.