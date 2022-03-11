На армію і гуманітарну допомогу у спецфонд надійшло понад 11 млрд грн – НБУ

Національний банк України повідомляє, що на спецрахунок, який регулятор відкрив для підтримки Збройних сил України, загалом перерахували понад 11 мільярдів гривень в еквіваленті.

За даними НБУ, понад 3,2 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 10,2 млрд грн.

Наразі залишок коштів на спецрахунку – майже 0,95 млрд грн.

Згідно з повідомленням, на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, загалом перераховано майже 170 млн грн в еквіваленті.

Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби армії 24 лютого.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням або через банківський рахунок за реквізитами.