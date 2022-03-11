Значного відпливу коштів з України наразі немає – НБУ

У Національному банку повідомили, що в умовах російського вторгнення в Україну значного відпливу коштів немає.

«Банківська система злагоджено працює в надскладних умовах та підтримує економіку. Розроблені заздалегідь плани безперервної діяльності дали змогу банкам і надалі здійснювати основні операції. Побоювання значних відпливів коштів не реалізувалися. Наявний запас ліквідності убезпечуватиме виконання банками своїх зобов’язань перед клієнтами», – повідомив регулятор у фейсбуці.

В НБУ кажуть, що поступки, на які пішли банки для покращення умов обслуговування клієнтів, зокрема «кредитні канікули» та зниження комісій, очікувано негативно позначилися на їхніх показниках їх діяльності.

«У зв’язку з війною також значно зросли кредитні та операційні ризики. Національний банк із розумінням ставиться до поточної ситуації та не застосовуватиме заходи впливу до банків за порушення ними економічних нормативів. Банкам буде надано достатній час після завершення дії воєнного стану на приведення своєї діяльності у відповідність до регуляторних вимог», – йдеться в повідомленні.

Раніше голова Національного банку України Кирило Шевченко запевнив, що банківська система в умовах війни працює злагоджено.