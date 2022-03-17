У Кремлі вирішили «зрівняти із землею» Маріуполь – Верещук

Тактика Росії у Маріуполі свідчить про те, що Кремль має на меті повністю знищити місто включно з людьми, які там залишилися, заявила в ефірі Радіо Свобода Ірина Верещук, віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Мені видається, що політичне керівництво в Кремлі схиблено вирішило зрівняти з землею Маріуполь, і я оцінюю це як геноцид мешканців Маріуполя. Так, як поводять себе по відношенню до мешканців Маріуполя росіяни, так вони не поводять себе до жодного міста. Ми з 5 березня намагаємося відкрити маршрути. Вони просто не мають на меті відкрити коридор і врятувати людей. Бо якби вони мали це на меті, як це було на сумському напрямку – там виїхало понад 100 тисяч», – сказала Верещук.

«А їхні авіаудари по місцях збору людей, а це зафіксовано і ми звернулися до міжнародного суду ООН, їхні прицільні удари по автобусах свідчать про одне – вони хочуть свідомого знищення Маріуполя. Все живе і неживе має загинути – ось їхня мета», – наголосила вона.

Від 24 лютого, з самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії. Зокрема, російські військові обстріляли пологовий будинок, скинули бомбу на драмтеатр, де ховалися цивільні люди.

За попередніми даними міської ради Маріуполя, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% – не підлягає відновленню.

Із 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і води.