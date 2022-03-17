У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджені понад 70 будинків – міський голова

Внаслідок обстрілів у Херсоні пошкоджені близько 40 багатоповерхових будинків та понад 30 приватних, а вибуховою хвилею вибило близько 1507 вікон. Про це повідомляє 17 березня міський голова Ігор Колихаєв.

«У ці дні наші співробітники беруть на облік усі зруйновані та пошкоджені будинки, підраховують збитки, роблять виміри… Ми усе це змінюватимемо за міський та спонсорський бюджети», – зазначає очільник Херсону.

Жителів міста він закликав повідомляти про свої збитки місцевій владі.

Раніше він також звернувся до херсонців з проханням сплатити за комунальні послуги, а місцевий бізнес попросив працювати. За його словами, це потрібно для того, аби допомогти місту вижити в умовах окупації та війни.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки, заявила місцева влада. Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не полишила своїх обов’язків.

Також під контроль російських окупантів на Херсонщині повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ і Снігурівка.

У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з українською символікою, де місцеві жителі протестують проти окупаційного режиму.

13 березня міський голова Херсону Ігор Колихаєв зазначив, що у місті спостерігаються проблеми з харчами та ліками. Міська влада намагається запустити працездатні виробництва та веде переговори з власниками аптечних мереж, чиї заклади розташовані в місті, про їх відкриття.

16 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що через окупацію російськими військами Херсонщина – на межі гуманітарної катастрофи.