Сім’ї викраденого журналіста з Каховки Батуріна сказали, коли його відпустять

Сестра викраденого українського журналіста з Каховки Олега Батуріна Ольга повідомила проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я», що сім’я отримала нові дані про брата.



«Коли в понеділок зранку мої батьки, дружина Сергія Цигіпи (викрадений активіст із Нової Каховки – ред.) були біля комендатури, їм повідомили про те, що таких людей у Новій Каховці не перебувало і не перебуває на цей час. Що таких, як вони, везуть одразу в місто Херсон. На питання, де вони перебувають у Херсоні, відповіді нам не було дано», – розповіла Ольга.



За її словами, сім’ю запевнили, що з її братом та активістом Цигіпою «все гаразд».



«Вони живі, нагодовані, в них є, що пити і їм не сумно. Дозволили передати передачу. У вівторок зранку мої батьки її передали. Ми не знаємо, чи потрапила вона до мого брата. На жаль. На питання, коли відпустять наших, була відповідь, «їх відпустять тоді, коли треба буде», – сказала жінка.



Вона додала, що порозмовляти з Олегом Батуріним немає можливості, тому що «їм заборонені телефонні дзвінки».



«На даний момент більше у нас інформації немає, тому що зв’язок із довіреною особою був втрачений вчора ввечері», – додала Ольга.

12 березня у Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурін, повідомив Інститут масової інформації з посиланням на його дружину.

Публічної інформації від окупаційних російських сил, що зараз частково контролюють Херсонщину, щодо викрадень у регіоні активістів та журналістів, немає.

За фактом імовірного викрадення російськими окупантами журналіста на Херсонщині триває розслідування, повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Із початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Інститут масової інформації нарахував «понад 50 воєнних злочинів, скоєних російськими військовими щодо журналістів та медіа – це, зокрема, вбивства і обстріл українських та іноземних журналістів, припинення мовлення і захоплення майна телерадіоорганізацій та діяльності інших медіа».

Відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, захоплення у заручники осіб, які не беруть активної участі в бойових діях, у тому числі з осіб зі складу Збройних сил, є безумовно забороненим та вважається воєнним злочином.