Група євродепутатів вимагає звільнення викраденого в Каховці журналіста Олега Батурина

Низка депутатів Європейського парламенту оприлюднила заяву через зникнення в Каховці українського журналіста Олега Батурина. Текст заяви Радіо Свобода надав євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічус.

Звернення підписали дев’ять членів парламенту, в тому числі представниці України – депутатки від «Європейської солідарності» Марія Іонова та Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Ми, члени Європейського парламенту, у найсуворіший спосіб викрадення журналіста Олега Батурина в Каховці, Україна, російськими окупантами. Ми вимагаємо негайного звільнення Олега Батурина, так само як і інших нещодавно викрадених людей», – заявили парламентарі.

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Вони закликали до міжнародної підтримки для всіх викрадених в Україні, у тому числі журналістів, і зазначили, що Росія несе повну відповідальність «за ці невимовні злочини».

12 березня у Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин, повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на його дружину.

У Каховці на постійній основі немає російських військових, окуповане сусіднє місто Нова Каховка.

У нещодавньому інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» Батурин розповідав, що фізична відсутність російських військових у Каховці, «не говорить про те, що їхніх агентів якихось тут може не бути».