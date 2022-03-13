Радіо Свобода Weekly: На Путіна чекає шибениця через війну з Україною – Піонтковський

Андрій Піонтковський: «На Путіна чекає шибениця через війну з Україною»

Російський бліцкриг в Україні провалився. На фронті встановилася нестійка рівновага, поразка Володимира Путіна у війні з Україною неминуча, сказав в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я»​ російський політолог із Вашингтона Андрій Піонтковський. Він також назвав умови, за яких Україна зможе сама закрити своє небо від російських ракет, та спрогнозував, яка кара чекає президента Росії Путіна за воєнні злочини в Україні. Детальніше – тут.

«Ми будемо звільняти всю територію України» – Буданов

Росія готує два сценарії терактів у Чорнобильській зоні. Один з них – це підпал Чорнобильських лісів, щоб піднялася радіоактивна хмара. Другий – це обстріл ядерного сховища на ЧАЕС. У цьому планують звинуватити українську владу, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО). Головна мета Росії досі – це взяти Київ. Втрати російської армії, які раніше не озвучувались у ЗМІ – знищеними зараз є 13 батальонно-тактичних груп армії РФ на території України. Залишається 86 тисяч російських військових, які ще ведуть певні дії. І нікому в керівництві Росії, окрім Путіна і Шойгу, не подобається ця військова авантюра, запевняє Кирило Буданов. Розмову з начальником ГУР Міноборони України читайте або дивіться ↓

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Секретар РНБО розповів, на кого Росія може напасти після України

США та Велика Британія відмовляються від імпорту російської нафти

Зеленський: у війні з Росією загинули близько 1300 українських військовослужбовців

На Запоріжжі російські військові захопили ще одного мера міста

«Лукашенко сам не розуміє, наскільки контролює свої війська» – радник Тихановської

Російська армія застосувала у Попасній заборонені фосфорні бомби – Сергій Гайдай

В РНБО назвали головну несподіванку російського вторгнення

Журналісти отримали свідчення про переповнені російськими військовими лікарні і морги в Гомелі та Мозирі

У Чернігівській області звільнено 2 населені пункти та захоплено понад 10 одиниць техніки РФ – ОК «Північ»

Кореспондент Радіо Свобода постраждав через удар військ РФ

Лавров пояснив, чому війська РФ атакували пологовий будинок у Маріуполі

Унаслідок дій російських військових загинули 85 дітей, майже 100 поранені – оновлені дані ОГП

«Мій головний ворог – Путін». Інтерв'ю з командиром чеченського батальйону в Україні

В Україні формується новий загін із чеченців, який протистоятиме російській військовій агресії. Вже існуючі збройні добровольчі формування – імені шейха Мансура та імені Джохара Дудаєва – зробили заяви про свою участь у війні на боці української армії. Це не могло не викликати обурення офіційного Грозного: голова Чечні Рамзан Кадиров виступив із закликами до добровольців скласти зброю, а також обіцяв пів мільйона доларів за голови лідерів формувань.

Муслім Чеберлоєвський, командир батальйону імені Шейха Мансура, в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода «Кавказ.Реалії» розповів, хто його ворог, чому він не сприймає Кадирова всерйоз і чому не варто довіряти даним Москви про вбитих під час війни силовиків із Чечні.

Апокаліпсис під Києвом: як живе розбитий російськими військовими Ірпінь?



Ірпінь – місто, яке межує з Києвом на північному заході. Через цей густонаселений район з новобудовами російські війська намагалися прорвати оборону столиці. Протягом останнього тижня, попри обстріли, з Ірпеня евакуювалися тисячі людей. Але є й такі, які залишилися. Як місто посеред лісу, яке перетинає річка, перетворилося на постапокаліптичний рубіж оборони Києва? Дивіться репортаж.

«Стовпи режиму Путіна». Керівник військового концерну і вілла у Каннах

Євгеній Новицький – керівник російського оборонного концерну «РТІ Системи» та соратник наближеного до президента Росії Володимира Путіна російського олігарха Володимира Євтушенкова – володіє компанією у Каннах, «прописаною» в елітній віллі з басейном. Це з'ясував журналіст «Схем» Максим Савчук спільно із проєктом Scanner Project.

«РТІ Системи» входить до сотні найбільших оборонних компаній світу, розробляючи для російського озброєння системи управління та зв'язку, радіотехнічне обладнання.

Читайте четвертий текст із циклу коротких матеріалів про тих, хто підтримує чи сприяє російській військовій агресії, публічно декларує любов до «русского мира», але натомість скуповує майно у країнах Європейського союзу.

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Клімкін: «Путін не готовий відступати від своїх божевільних вимог щодо України»

Росія продовжує війну проти України, попри втрати у техніці та живій силі. Що може змусити президента Росії Володимира Путіна відступитись від свого плану? На які умови припинення війни потенційно був би готовий піти «колективний Захід», чи варто на них погоджуватись Україні? Про це, а також про те, чому західні країни не поспішають надавати Києву бойові літаки, розповів в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Далі коротко:

Єврокомісія презентувала четвертий пакет санкцій проти Росії

Під санкціями США опинилися родичі Пєскова, депутати Держдуми та очільники ВТБ-банку

Facebook тимчасово дозволив закликати до насильства проти військових РФ чи до смерті Путіна – Reuters

У Росії тижнева інфляція досягла показників 1998 року

Байден погодив виділення Україні 200 млн дол на зброю та навчання військовослужбовців

Мінцифри запустило чат «єВорог» для повідомлень про російських військових

У Росії банкам заборонили продавати валюту громадянам

Біржа фрілансерів Upwork призупиняє роботу в Росії та Білорусі

Зараз дуже важливо не збавляти темпів – керівник фонду «Повернись живим»

«Повернись живим» – це не просто побажання кожному, хто бере участь в обороні країни. Це ще назва добре відомого в Україні та за її межами фонду, який вже восьмий рік – поруч з українськими військовими.

З 2014 року фонд допомагає українським бійцям – спорядженням, захистом, озброєнням. У лютому 2022-го, з початком масштабного російського вторгнення, «Повернись живим» мусив адаптуватися до нових умов – допомоги українській армії та добровольцям в умовах ведення бойових дій по всій Україні. Коли потрібно все і всім. І максимально швидко. Бронежилети, тепловізори, квадрокоптери, зброя. За всіма цими закупівлями стоять мільйони українців, які, як стверджують у фонді, довірили їм свої кошти і дозволили «Повернись живим» допомагати армії від їхнього імені.

Журналісти Радіо Свобода поговорили із керівником фонду Тарасом Чмутом: про те, наскільки жителі України та інших держав готові підтримувати тих, хто зараз дає відсіч Росії; про те, як фонду за тиждень вдалось зібрати стільки коштів, скільки йому не вдавалось за всю історію роботи, і що вже встигли на них придбати.

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