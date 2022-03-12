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Байден погодив виділення Україні 200 млн дол на зброю та навчання військових

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден погодив 200 мільйонів доларів на озброєння та іншу воєнну допомогу для України, йдеться в меморандумі на сайті Білого дому 12 березня.

Очікується, що кошти бути використані для придбання зброї та інших засобів оборони, а також на військову освіту та навчання, повідомили в адміністрації президента США.

Президент США делегував державному секретарю Ентоні Блінкену повноваження щодо виділення коштів.

Нові кошти від США погоджено фактично одразу після того, як Конгрес США затвердив надання екстреної допомоги Україні у 13,6 млрд дол.

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