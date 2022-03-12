У Чернігівській області звільнено 2 населені пункти та захоплено понад 10 одиниць техніки РФ – ОК «Північ»

Оперативне командування «Північ» повідомило про звільнення у суботу від російських загарбників двох населених пунктів у Чернігівській області.

Які це саме населені пункти, військові не повідомляють.

Водночас зазначають, що завадили військовим РФ «встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва». При цьому понад 10 одиниць російської військової техніки захопили українські військові.

Напередодні ОК «Північ» повідомляло, що ЗСУ звільнили від російських військ 5 населених пунктів на Чернігівщині.

Раніше сьогодні голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус заявив що ситуація в регіоні контрольована, а на території тимчасово зайнятих російськими військовими населених пунктів області розгорнувся рух спротиву загарбникам. В ефірі національного телемарафону він сказав, що в Чернігові нині відсутнє електро-, водо, тепло- та газопостачання.