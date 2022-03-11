ОК «Північ»: ЗСУ звільнили від російських військ 5 населених пунктів на Чернігівщині

На Чернігівщині Збройні сили України звільнили від російських військ 5 населених пунктів та захопили два бронетранспортери армії Росії, повідомляє Оперативне командування «Північ».

«Підрозділи Російської Федерації не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдатів не сприяє виконанню завдань», – зазначають українські військові.

За останню добу російська армія, за даними Генштабу ЗСУ, втратила внаслідок бойових дій в Україні 266 осіб особового складу, а також 18 танків, 60 бойових броньованих машин, дві одиниці артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО.

Загальні бойові втрати російських військ від 24 лютого до 11 березня, за інформацією ЗСУ, орієнтовно склали понад 12 тисяч осіб, 353 танків, 1165 бойових броньованих машин, 125 артилерійських систем, 58 РСЗВ, 31 засоби ППО, 57 літаків, 83 гелікоптерів, три кораблі/катери.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Масштабна війна Росії проти України триває 16-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.