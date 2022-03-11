У Сумській області затримали 29 військових РФ – Нацполіція

На Сумщині поліцейські спільно з представниками тероборони затримали 29 російських військовослужбовців, повідомляє Національна поліція України.

«Завдяки небайдужим жителям Роменщини поблизу одного із сіл, в полі була помічена група підозрілих осіб у військовій формі. Поліцейські разом з представниками територіальної оборони одразу відреагували на звернення і затримали 29 військовослужбовців Російської Федерації. Як пояснили нападники, вони йшли по карті на кордон», – йдеться в повідомленні.

Наразі всіх затриманих передали до відповідних органів, де будуть з’ясовані всі обставини, за яких вони потрапили на територію Роменського району, додали в поліції.

Читайте також: На Херсонщині російські військові незаконно затримали понад 400 українців – Денісова

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.

Читайте також: Росія скинула бомби на дитячу лікарню у Маріуполі – міськрада

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії перевищують 12 тисяч особового складу. Росія називає значно менші втрати російських військ, що діють в Україні. Водночас американська розідка оцінює втрати російських військових у від 2 до 4 тисяч людей вбитими.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.