«Їхав не на «навчання», а на війну». СБУ оприлюднила свідчення російського полоненого

Служба безпеки України оприлюднила відео допиту полоненого російського офіцера, який, за даними спецслужби, визнає, що їхав на війну, а не на навчання, а також каже, що керівництво ставило йому завдання захопити Харків за три дні і давало дозвіл стріляти у цивільних.

У коментарі під відео, оприлюдненим у телеграм-каналі СБУ, українська спецслужба зазначає, що це один із перших російських полонених, який зізнається, що їхав не на «навчання», а на війну в Україну.

«Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всім жителям міста», – цитує СБУ полоненого начальника взводу.

У спецслужбі уточнили, що з цілого взводу вижив лише цей офіцер і ще один із солдатів, «і лише тому, що вони здалися в полон».

«Тепер усі поставлені перед ворогами задачі вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ», – йдеться в повідомленні.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.​

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.