Москва може залучити військових із Придністров’я до війни з Україною – Генштаб

Росія може залучити до війни з Україною військовослужбовців із молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя, допускають у Генеральному штабі Збройних сил України.

«Окупантами не виключається можливість залучення до війни з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдовської республіки у кількості до 800 осіб, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що, за наявною інформацією, у зв’язку з численними втратами особового складу РФ «продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів на тимчасово окупованій території АР Крим, Краснодарському краї та окремих районів Донецької і Луганської областей; активізувала діяльність щодо набору добровольців для війни на території України».

Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів Росії з метою поповнення резерву армії, додали в Генштабі ЗСУ.

Влада Молдови повідомлення наразі не коментувала.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.