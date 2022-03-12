Війна РФ проти України: Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію станом на 18:00

У Генштабі Збройних сил України повідомили про ситуацію у зв’язку з російським вторгненням на оперативних напрямках станом на 18:00 12 березня.

«Майже на всіх напрямках висування окупанти намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах, але значного успіху не мають. Противник продовжує наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах критичної інфраструктури, житловим кварталам та аеродромам, цинічно нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права. На Волинському напрямку зберігається загроза здійснення диверсій на військових об’єктах та об’єктах цивільної інфраструктури. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках, здійснюється прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Генштаб також зазначив, що у зв’язку з невдалою спробою провести наступальну операцію, війська РФ вимушені змінити тактику.

«Через значні логістичні проблеми та розтягнуті комунікації противник не спроможний забезпечити свої підрозділи паливо-мастильними матеріалами, продуктами харчування та боєприпасами, що спонукає окупантів вдаватися до мародерства та грабежу місцевого населення, магазинів, аптек тощо. До того ж, дії окупантів супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення. Кинуті напризволяще окупаційні підрозділи деморалізовані та мають вкрай низький морально-психологічний стан. Збільшилася кількість випадків намагань самостійно повернутись на територію Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Українські військові кажуть, що Росія залучає до ведення бойових дій на території України так званих «військовослужбовців строкової служби» з території ОРДЛО та військових найманців з Абхазії, Південної Осетії і числа ув’язнених з виправних закладів РФ.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».