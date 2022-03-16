Мер Херсона закликає мешканців і бізнес підтримати економіку міста

Мер Херсона Ігор Колихаєв закликає містян сплатити за комунальні послуги, а місцевий бізнес – працювати. За його словами, це потрібно для того, аби допомогти місту вижити в умовах окупації та війни.

«Ми – місто, де вдалося зберегти світло, воду, газ, вивіз сміття. Якщо ви припините платити за послуги – місто зупиниться. І це повністю зараз залежить від нас із вами, не від когось... Підприємці, відкривайте, будь ласка, свої магазини та кафе, запускайте в обіг безготівкові розрахунки – дайте людям можливість робити покупки!.. Якщо навіть в умовах війни ми не запустимо економіку міста, на нас невідворотно чекає крах», – наголошує Колихаєв.

Російські війська почали штурм Херсона 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки, заявила місцева влада. Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків.

Також під контроль російських окупантів повністю потрапили Нова Каховка, Генічеськ і Снігурівка.

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У Херсоні регулярно відбуваються велелюдні акції з українською символікою, де місцеві мешканці протестують проти окупаційного режиму.

13 березня мер Херсона Ігор Колихаєв зазначив, що у місті спостерігаються проблеми з харчами та ліками. Міська влада намагається запустити працездатні виробництва та веде переговори з власниками аптечних мереж, чиї заклади розташовані в місті, про їх відкриття.