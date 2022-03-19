«Російський корабель тоне»: у МЗС прокоментували останні заяви Лаврова

Заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про «неонацизм» в Україні свідчать про важке становище Москви – про це йдеться в коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

«Дедалі більш відчайдушні мантри міністра Лаврова про неонацистів в Україні та утиски російськомовних людей, аби виправдати війну Росії проти України означають лише одне: російський військовий корабель тоне. Команда у пастці і щасливого кінця для них не буде», – заявив речник МЗС.

Раніше 19 березня російські медіа поширили заяви Лаврова, який висловив надію, що переговори України та Росії завершаться «всеохопними» документами, які передбачатимуть нейтральний статус Києва. Лавров також вчергове звинуватив українську владу в «нацизмі».

При цьому курс України на вступ до НАТО та Європейського Союзу прописаний у Конституції.

Масштабна війна Росії проти України триває 24-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

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Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, попри численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.