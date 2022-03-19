Болгарія висилає російських дипломатів – МЗС

Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило 10 російських дипломатів персонами нон-ґрата, вони мають покинути країну протягом 72 годин.

Як йдеться заяві МЗС, рішення ухвалене через те, що дипломати здійснювали в країні «діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини». Що саме вони робили, не уточнюється. У прокуратурі Болгарії це не коментували.

2 березня МЗС Болгарії оголосило про висилку двох російських дипломатів, підозрюваних у розвідувальній діяльності.

Напередодні в Болгарії затримали колишнього прем’єр-міністра країни та голову опозиційної правоцентристської партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) Бойка Борисов в рамках розслідування прокуратури Євросоюзу щодо фінансових зловживань. Також затримали колишнього міністра фінансів країни та інших чиновників. Про те, чи могли ці затримання бути пов’язані з рішенням вислати російських дипломатів, не повідомляється.

Раніше також Естонія оголосила персонами нон-ґрата трьох співробітників російського диппредставництва, ще трьох російських дипломатів вирішила вислати Латвія, чотирьох – Литва.