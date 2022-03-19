Росія використовує переговори з Україною для підготовки нових «жахливих звірств» − Ліз Трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Росія використовує переговори з Україною як «димову завісу» для підготовки ще більшої кількості «жахливих звірств» та військових злочинів. Про це вона заявила в інтерв’ю британському виданню The Times.

«Росіяни брехали, брехали і ще раз брехали. Я боюся, що переговори – це ще одна спроба створити диверсію та «димову завісу», − сказала вона.

«Те, що ми побачили – це намагання дати можливість росіянам перегрупуватися», − додала Трасс.

Вона також заявила, що ставиться до перемовин «дуже скептично».

«Ми не бачимо жодного серйозного відведення російських військ чи жодних серйозних пропозицій на столі», − сказала пані міністр.

«Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона в цей день не займається невибірковим бомбардуванням цивільного населення», − наголосила Трасс.

Переговори з російською делегацією у зв’язку з вторгненням РФ в Україну тривають безперервно у відеоформаті.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно озвучив вимоги України щодо припинення війни.

«Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни», – сказав Зеленський у зверненні в ніч на 17 березня.

18 березня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в спільному ранковому ефірі проєктів Радіо Свобода заявив, що переговори з делегацією РФ йдуть «більш-менш конструктивно».

«Обговорюється ключове для нас – гарантії безпеки. Це може бути будь-яка конструкція, де будуть конкретні гарантії безпеки. Щоб ми не залишалися один на один, й перші тижні взагалі не отримували фінансової і консультативної допомоги, а щоб, якщо у нас війна, поруч стояли країни, які безумовно будуть надавати нам військову допомогу. Це може бути будь-який блок, в якому брали б участь потужні армії, щоб Україні не була один на один», – відповів Подоляк на запитання про можливий позаблоковий статус України.

17 березня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що прогресу в мирних переговорах поки що немає.

«Ні, робота триває – коли буде прогрес, ми повідомимо», – сказав він.

Також Пєсков сказав, що Росія «не зможе взяти до уваги» рішення Міжнародного суду ООН, який 16 березня ухвалив, що РФ має негайно припинити бойові дії в Україні.

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16 березня Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив в інтерв’ю РБК, що на переговорах України та Росії «є певна надія на досягнення компромісу».

Член делегації Росії на переговорах Леонід Слуцький 13 березня висловив сподівання, що прогрес у переговорах з українською делегацією переросте у підписання документів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що не хоче говорити з президентом Росії Володимиром Путіним, але мусить, щоб зупинити війну.

3 березня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що українська сторона надто не поспішає у переговорах, хоча за умови досягнення порозуміння залишиться тільки підписати домовленості, що «може швидко припинити все те, що відбувається».