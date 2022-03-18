Росія змінює свою поведінку в переговорах щодо війни проти України, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в спільному ранковому ефірі проєктів Радіо Свобода.

«Запитові позиції, з якими Росія заходила в ці переговори, були взагалі ультимативні і недоречні для України. Сьогодні ми маємо трохи іншу картину: ці переговори йдуть більш-менш конструктивно. Ну, як конструктивно: представники Росії досі перебувають в ілюзіях, що вони – впливова країна і десь перемагає та має диктувати нові правила глобальної поведінки. Однак потроху вони цих ілюзій позбавляються і починають реалістичніше дивитися на оточуючий світ», – сказав Подоляк.

Він відзначив деякі позитивні моменти у преговорах з РФ.

«Оптимізм виходить з того, що ми бачимо, як вони реагують на наші пропозиції: як ми бачимо припинення вогню, відвід російських військ, врегулювання в цілому. Якщо перші пару тижнів вони відмовлялись категорично будь-що обговорювати, то зараз вони слухають аргументи, з чимось погоджуються, з чимось ні, висувають зустрічні аргументи, й певні компромісні позиції ми знаходимо. Я не думаю, що вони (Росія – ред.) можуть витягнути війну місяць, два, три – ресурсів нема», – додав представник ОПУ.

На запитання, чи обговорюється позаблоковий статус у цих переговорах, Подоляк зазначив: «Обговорюється ключове для нас – гарантії безпеки. Це може бути будь-яка конструкція, де будуть конкретні гарантії безпеки. Щоб ми не залишалися один на один, й перші тижні взагалі не отримували фінансової і консультативної допомоги, а щоб, якщо у нас війна, поруч стояли країни, які безумовно будуть надавати нам військову допомогу. Це може бути будь-який блок, в якому брали б участь потужні армії, щоб Україні не була один на один», – відповів він.

Впереше про певний конструктив у переговорах з РФ радник голови Офісу президент Михайло Подоляк заявив 13 березня.

Член делегації Росії на переговорах Леонід Слуцький того дня також висловив сподівання, що прогрес у переговорах з українською делегацією переросте у підписання документів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що не хоче говорити з президентом Росії Володимиром Путіним, але мусить, щоб зупинити війну.

В ОПУ повідомляли, що переговори з російською делегацією у зв’язку з вторгненням РФ в Україну тривають безперервно у відеоформаті.