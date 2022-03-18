ОП про переговори з Росією: заяви Москви – «це лише їхні запити»

Заяви російської сторони – «це лише їхні запити», які мають на меті спровокувати напругу в медіа, українські позиції є незмінними, заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи хід переговорів української і російської делегацій щодо припинення війни.

«Статус щодо переговорів. Заяви російської сторони – це лише їхні запити. Усі заяви мають на меті, серед іншого, спровокувати напругу в медіа. Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами», – написав у твітері Подоляк, учасник переговорів.

Раніше голова делегації РФ, помічник президента Росії Володимир Мединський заявив, що Київ і Москва нібито «максимально зблизили позиції» на переговорах щодо питання нейтрального статусу України і відмови від її вступу до НАТО.

«Нюанси, пов’язані з тим, які гарантії безпеки отримує Україна додатково до наявних у разі відмови від вступу до блоку НАТО», – цитують Мединського російські ЗМІ.

Він також заявив, що Москва і Київ перебувають «десь на півдорозі» з питання демілітаризації України.

Раніше сьогодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в спільному ранковому ефірі проєктів Радіо Свобода заявив, що Росія змінює свою поведінку в переговорах щодо війни проти України.

«Запитові позиції, з якими Росія заходила в ці переговори, були взагалі ультимативні і недоречні для України. Сьогодні ми маємо трохи іншу картину: ці переговори йдуть більш-менш конструктивно. Ну, як конструктивно: представники Росії досі перебувають в ілюзіях, що вони – впливова країна і десь перемагає та має диктувати нові правила глобальної поведінки. Однак потроху вони цих ілюзій позбавляються і починають реалістичніше дивитися на оточуючий світ», – сказав Подоляк.

На запитання, чи обговорюється позаблоковий статус у цих переговорах, Подоляк зазначив: «Обговорюється ключове для нас – гарантії безпеки. Це може бути будь-яка конструкція, де будуть конкретні гарантії безпеки. Щоб ми не залишалися один на один, й перші тижні взагалі не отримували фінансової і консультативної допомоги, а щоб, якщо у нас війна, поруч стояли країни, які безумовно будуть надавати нам військову допомогу. Це може бути будь-який блок, в якому брали б участь потужні армії, щоб Україні не була один на один», – відповів він.

Вперше про певний конструктив у переговорах з РФ радник голови Офісу президент Михайло Подоляк заявив 13 березня.

Член делегації Росії на переговорах Леонід Слуцький того дня також висловив сподівання, що прогрес у переговорах з українською делегацією переросте у підписання документів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що не хоче говорити з президентом Росії Володимиром Путіним, але мусить, щоб зупинити війну.

В ОПУ повідомляли, що переговори з російською делегацією у зв’язку з вторгненням РФ в Україну тривають безперервно у відеоформаті.