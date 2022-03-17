Зеленський про ініціативу створення нового союзу U-24: «не можемо більше довіряти наявним інституціям»

Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні знову заявив про свою ініціативу, озвучену під час виступу перед Конгресом США 16 березня, зі створення нового союзу U-24.

«Я звернувся і до Сполучених Штатів, і до всіх відповідальних держав щодо створення нового обʼєднання U-24. Нового союзу, який гарантуватиме, що кожен агресор отримає скоординовану відповідь світу. Швидко та ефективно. Одразу. Не через тижні, місяці, роки, а за перші 24 години від нападу», – сказав Зеленський.

«Ми не можемо більше довіряти наявним інституціям. Ми не можемо сподіватися на те, що бюрократи в міжнародних організаціях зміняться так швидко. Тому ми повинні шукати нових гарантій. Створювати нові інструменти. Брати тих, хто має хоробрість, і робити те, чого вимагає справедливість. Ми вже довели, що можемо робити історичні речі. Це не тільки наш спротив. Не лише оборона», – додав він.

Зеленський також подякував президентові США Джо Байдену «за лідерство, яке згуртувало демократичний світ».

«Але війна не припиняється. Воєнні злочини Росії не припиняються. Російська економіка ще здатна утримувати їхню військову машину. Тому потрібні нові пакети санкцій проти Росії. Світ повинен нарешті визнати офіційно, що Росія стала державою-терористом», – наголосив президент.

А головне, за його словами, щоб Україна отримала більшу підтримку.

«Ще більшу, ніж ми отримуємо зараз. Системи протиповітряної оборони. Літаки. Достатню кількість летальної зброї та боєприпасів, щоб зупиняти російських окупантів», – сказав він.

Раніше сьогодні під час звернення до Конгресу США президент України виступив з ініціативою створення об’єднання U-24 – United for peace – «союз відповідальних держав, які мають силу й совість, щоб зупиняти конфлікти негайно».

«За 24 години надавати всю необхідну допомогу. Якщо треба – то зброю. Якщо треба – то санкції. Гуманітарну підтримку. Політичну підтримку. Фінанси. Усе, що необхідно, щоб зберегти мир швидко. Щоб зберегти життя. Крім того, таке об’єднання могло б надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи. Хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії», – додав голова держави.

8 березня в інтерв’ю американському телеканалу ABC News Володимир Зеленський заявляв, що з приводу питання НАТО він «охолонув після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну. Альянс боїться суперечливих речей і конфронтації з Російською Федерацією».

Він додав, що Україна не хоче бути країною, яка «просить щось навколішки», і не збирається нею бути.

Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», оприлюдненим 15 березня, підтримка вступу України до НАТО за останні два тижні дещо скоротилась з рекордних 76% до 72%. Основна причина – відсутність рішення про закриття неба над Україною, якого вимагають майже 90% українців.

Курс на вступ до Євросоюзу та НАТО зафіксований у Конституції України.

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