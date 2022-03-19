ООН відкинула заяви Росії про «лабораторії біологічної зброї» в Україні – МЗС

Організація об’єднаних націй спростувала неправдиві заяви Росії про нібито лабораторії біологічної зброї в Україні, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенка 19 березня.

«ООН спростувала російські фейки про лабораторії біологічної зброї в Україні. Всі спроби Росії створити неправдиві приводи для своєї варварської війни в Україні приречені на провал», – написав Ніколенко в своєму твітері.

Він додав, що Київ задіє усі можливі способи для притягнення Росії та її посадовців до відповідальності за злочини проти України.

Раніше Міністерство оборони Росії заявило, що на території України в рамках спільних програм із Пентагоном нібито діють 30 біолабораторій із роботи над збудниками небезпечних інфекцій.

Держдепартамент США відкинув ці заяви.

Сполучені Штати 10 березня попереджали, що Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні. Звинувачення на адресу США у Держдепартаменті назвали прийомом Росії, щоб виправдати вторгнення в Україну.