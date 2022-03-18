Якби Україна застосовувала тільки інструменти класичної дипломатії, Росію не вдалося б відключити від SWIFT. Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, у переговорах з міжнародними партнерами було два вирішальних моменти, які дозволили досягти бажаного результату.

«Перший – онлайн-включення президента Зеленського на саміт лідерів Європейського союзу, де він сказав, що, можливо, ви востаннє бачите мене живим. Це спілкування справило на них величезне враження», – зазначив очільник МЗС.

Другим вирішальним моментом, за словами Кулеби, стало вже його включення на зустріч міністрів закордонних справ Європейського союзу.

«На момент включення я знав країни, які блокують SWIFT. І довелося йти на вкрай недипломатичний, в принципі, заборонений в дипломатії прийом – це називати всіх по іменах. Причому не по іменах країн, а конкретно по прізвищах, по іменах людей... Я розумів, що або зараз, або ніколи, і тому я це зробив», – розповів Кулеба.

За його словами, цей виступ справив на міжнародних партнерів України величезне враження, а ті, чиї прізвища він публічно озвучив, почали йому писати та телефонувати: хтось – звинувачував у брехні, хтось – пояснював, чому його країна не може підтримати відключення Росії від SWIFT, а хтось – сказав, що слова Кулеби стали для нього поштовхом, щоб змінити рішення.

«Дзвінок був такий: «Дмитре, я тебе почув. Я щойно вийшов до наших ЗМІ, зробив пресконференцію і сказав, що моя країна підтримує повне відрубання Росії від SWIFT, ми за вас. Отак от ми пробили відключення російських банків від SWIFT», – зазначив Кулеба.

За його словами, ця історія стала найскладнішою за всю його кар’єру, але він задоволений результатом.

2 березня Євросоюз відключив сім російських банків від системи SWIFT. Під обмеження потрапили банки ВТБ, ВЕБ.РФ, «Промзв’язокбанк», «Відкриття» та «Росія».

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – це створена у 1973 році електронна система передачі й проведення платежів, яку використовують по всьому світу банки та фінансові установи. Вона об’єднує понад 11 тисяч фінустанов з понад 200 країн світу. Система не зберігає і не переказує кошти, але дозволяє банкам та іншим фінансовим компаніям сповіщати один одного про майбутні операції. Через SWIFT щодня проходить понад $330 мільярдів.

Відключення від SWIFT часто називають «фінансовою ядерною зброєю». Відсутність цієї електронною системи значно ускладнює розрахунки з іншими фінансовими установами.

Заборона користуватися SWIFT обмежить Росії доступ до фінансових ринків у всьому світі.

Вона також негативно вплине на експортно-імпортні операції, отримання кредитів, інвестування за кордоном та спричинить розпродаж російських цінних паперів.

Можуть ставатися збої при переказах із використанням міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard.

Німеччина 26 лютого стала останньою країною, яка підтримала відключення Росії від міжнародної банківської системи платежів після вторгнення Росії в Україну.