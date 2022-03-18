Канцлер Німеччини поговорив з Путіним про Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів нову телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє у п’ятницю пресслужба уряду Німеччини.

«У п’ятницю вранці канцлер Олаф Шольц знову зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Майже годинна розмова була присвячена війні, що триває в Україні, та зусиллям щодо її припинення. Канцлер закликав президента Росії до припинення вогню, покращення гуманітарної ситуації та прогресу в пошуку дипломатичного вирішення конфлікту якомога швидше», – йдеться в повідомленні німецького уряду.

Тим часом сайт Кремля підтверджує факт бесіди з ініціативи німецької сторони.

На сайті Путіна пишуть, що «президент Росії звернув увагу на ракетні обстріли українськими силовиками житлових кварталів Донецька та Макіївки, що призвели до великих людських жертв».

«Наголошено, що російські Збройні сили роблять все можливе для збереження життя мирних громадян, у тому числі шляхом організації безпечних коридорів для виходу населення з міст у зоні бойових дій... Відзначено, що київський режим прагне всіляко затягти переговорний процес, висуваючи нові нереалістичні пропозиції. Проте російська сторона готова продовжити пошук вирішення у руслі своїх добре відомих принципових підходів», – йдеться на сайті Кремля.

17 березня, виступаючи перед німецьким парламентом президент України Володимир Зеленський поклав на Німеччину частину відповідальності за напад Росії на Україну і загибель тисяч цивільних унаслідок російської агресії. Зеленський закликав Шольца взяти лідерську роль і допомогти зупинити вторгнення Росії.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заявляв, що не завдаватиме ударів по цивільних і не перешкоджатиме гуманітарним коридорам у зоні бойових дій, але, як вказує українська сторона, війська РФ постійно порушують такі домовленості.