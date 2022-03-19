Без зв'язку на українській землі. Чому захлинувся наступ Росії?

Російська редакція Радіо Свобода зібрала інформацію про те, як серйозні проблеми із захищеним зв'язком та з обміном даними між різними родами військ Росії стали однією з причин невдач російської армії під час масштабного вторгнення в Україну.

«У нас немає зв'язку, у нас і рацій немає, нічого», – розповідає черговий взятий у полон російський солдат на одному з численних відео, опублікованих українською стороною з початку масштабної війни з Росією. «Тут зв'язок не працює, ні на кого вийти не можемо», – повідомляє прикріплений до російської армії офіцер ФСБ своєму колезі з іншого боку кордону.

Пройшло лише три тижні воєнних дій, а інтернет вже заповнений фотографіями дешевих китайських цивільних рацій, якими змушені користуватися російські військові замість професійної техніки, перехопленнями розмов російських офіцерів, яким доводиться дзвонити один одному звичайними телефонами, та свідченнями полонених, які розповідають, як не змогли викликати підкріплення чи знайти потрібну дорогу через відсутність комунікації із зовнішнім світом.

Як пише The New York Times з посиланням на джерела в армії США, із чотирьох російських генералів, уже вбитих в Україні, як мінімум один загинув після того, як противнику вдалося засікти його місцеперебування – завдяки дзвінку незахищеною лінією. Джерело розслідувальної групи Conflict Intelligence Team в одному з російських з'єднань, що беруть участь у вторгненні в Україну, підтвердило, що «російські військові переважно користуються раціями цивільного зразка та стільниковими телефонами».

Ще 26 лютого «Бі-бі-сі» опублікувало розшифровку голосових повідомлень, що потрапили в розпорядження редакції, якими напередодні російського вторгнення в Україну обмінювалися, ймовірно, голова Чечні Рамзан Кадиров та заступник чеченської Росгвардії Даніїл Мартинов (загинув в Україні під час вторгнення – ред.). Мартинов розповідає, що збирається «змотатися до Москви», щоб взяти «чисті українські сім-карти» та «спеціальні супутникові модеми».

Експерт, з яким поспілкувалося Радіо Свобода, каже, що проблема зі зв'язком між військовими підрозділами та різними родами військ Росії стала однією з основних причин, через яку в Україні російський наступ на землі фактично захлинувся, а дії авіації згодом стали менш ефективними.

Спробувавши розібратися в джерелах цієї проблеми, Радіо Свобода дійшло висновку, що в проблемах російської армії зі зв'язком винні і корупція, і загальна технічна відсталість військ, та фактор війни на чужій землі, де в руках супротивника перебувають не лише стільникові мережі, але й, як показав себе, надійний запасний канал – провідний зв'язок.

Не все гаразд із захищеним зв'язком і в російських спецслужбах, чиї співробітники також перебувають зараз в Україні. 8 березня керівник розслідувального проекту Bellingcat Христо Грозєв написав у твітері про те, як Службі безпеки України вдалося перехопити розмову двох офіцерів ФСБ, зокрема одного прикріпленого до 41-ї загальновійськової армії. У цій розмові вони обговорювали смерть російського генерал-майора Віталія Герасимова:

– Дімо, по «ерівській» не можемо вийти на зв'язок?

– Та тут зв'язок не працює, ні на кого вийти не можемо, – відповідає «Діма».

«Ера» – це захищений смартфон для військових, з помпою представлений в Росії наприкінці 2021 року. Проблема в тому, пише Грозєв, що для роботи «Ери» потрібна стільникова мережа 3G або 4G, а багато веж стільникового зв'язку були знищені під час бомбардувань і обстрілів російськими військовими. Але навіщо?

Станімір Добрєв, незалежний західний військовий експерт, спеціаліст з телекомунікацій, пояснює: «Стільникові мережі, як і раніше, контролюються Україною, а значить, для українських військових вони, як і раніше, залишаються відносно захищеним від прослуховування засобом зв'язку. Україна зняла всі обмеження на внутрішній роумінг. Фактично будь-який українець із стільниковим телефоном зараз може виступати як інформатор своєї армії щодо пересування російських військ Крім того, в умовах відсутності спеціальних захищених армійських засобів зв'язку багато солдатів і офіцерів піддаються спокусі використовувати звичайні телефони – вони просто дістають українські сім-карти і дзвонять до Росії, дозволяючи українським військовим і розвідці не лише легко перехоплювати зміст розмов, а й визначати місцеперебування того, хто дзвонить. В української армії, у свою чергу, є ще одна перевага – це звичайний провідний телефонний зв'язок, який росіянам вкрай складно вивести з ладу артилерійськими чи бомбовими ударами або підключитися до нього».

Повний текст публікації російською мовою про проблеми в армії Росії щодо захищеного зв'язку – на сайті Російської редакції Радіо Свобода