Фронт завмер, РФ практично не завдає ракетних ударів по містах – Арестович

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, коментуючи ситуацію з вторгненням Росії, заявив, що станом зараз фронт «практично завмер».

«Ведуться тактичні дії, тому що і в російської, і в української сторони не вистачає сил для реального перелому ситуації на тому чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і завдають одна по одній ударів. Але ми завдаємо ці удари краще», – сказав Арестович на брифінгу в Офісі президента 20 березня.

За його словами, нині Росія практично не веде ракетних ударів по українських містах.

«Практично не діє російська авіація. Повітряні сили навіть опублікували звіт, згідно з яким вони знищили лише три вертольоти за добу, а їм хотілось би більше», – сказав Арестович.

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