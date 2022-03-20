Фронт завмер, РФ практично не завдає ракетних ударів по містах – Арестович

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, коментуючи ситуацію з вторгненням Росії, заявив, що станом зараз фронт «практично завмер».
«Ведуться тактичні дії, тому що і в російської, і в української сторони не вистачає сил для реального перелому ситуації на тому чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і завдають одна по одній ударів. Але ми завдаємо ці удари краще», – сказав Арестович на брифінгу в Офісі президента 20 березня.
За його словами, нині Росія практично не веде ракетних ударів по українських містах.
«Практично не діє російська авіація. Повітряні сили навіть опублікували звіт, згідно з яким вони знищили лише три вертольоти за добу, а їм хотілось би більше», – сказав Арестович.Масштабна війна Росії проти України триває 25-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.
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