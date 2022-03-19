ЗСУ: військові РФ «суттєво зменшили» присутність в українському небі 19 березня

Російські військові 19 березня «суттєво зменшили» свою присутність в українському небі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

«Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів», – йдеться в повідомленні (напередодні повітряні сили повідомляли про ураження 12 повітряних цілей РФ, за день до цього – 14).

У ЗСУ закликали союзників до якнайшвидшого надання «дієвої допомоги – сучасних систем ППО та винищувачів».

«Нині Повітряні сили успішно б’ють окупантів зброєю 80-их років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню зброю – гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках. Ситуація може докорінно змінитися, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів», – наголосили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Масштабна війна Росії проти України триває 24-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Cвої дані Міноборони Росії оприлюднило один раз, 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

16 березня президент США Джо Байден заявив про виділення Україні додатково 800 мільйонів доларів безпекової допомоги. У Білому домі заявили, що, «окрім американських систем ППО малої дальності, які українці активно використовують, Сполучені Штати також визначили та допомагають українцям придбати додаткові системи більшої дальності, на яких вже навчаються українські війська, так само як і додаткові боєприпаси для цих систем».