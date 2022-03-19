Генштаб: окремі підрозділи морської піхоти РФ в окупованому Криму втратили до 90% особового складу

Російські війська продовжують зазнавати значних втрат, зокрема, в окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів для відновлення цих втрат немає, заявив Генштаб Збройних сил України.

«Спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин. У цих підрозділах понад 20 осіб написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України, до «відказників» застосовуються репресивні методи впливу», – йдеться в повідомленні.

«Протягом останніх днів на Миколаївському напрямку ворожі підрозділи, що були укомплектовані за рахунок мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області (принагідно нагадаємо: примусова мобілізація населення на окупованих територіях є прямим порушенням Римського статуту і Женевських конвенцій), також зазнали суттєвих втрат. За дві доби боїв безповоротні втрати противника склали понад 200 осіб, решта деморалізовані й відмовляються брати участь у бойових діях», – додали в Генштабі.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, до Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з вантажем «200». «Це тіла солдатів 2-го армійського корпусу, який має значні втрати. Біля райвиконкомів вишикувались черги родичів загиблих за довідками по смерть», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що у 24-у добу протистояння України повномасштабній збройній агресії РФ оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала.

«Захисники України надійно утримують рубежі оборони, зосередивши головні зусилля довкола стратегічно важливих міст – Києва, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, та змушують ворога відмовитися від продовження наступу… Противник не виконав поставлені кремлівським керівництвом завдання: оточення Києва, вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і встановлення контролю над лівобережною частиною України», – йдеться в повідомленні.

Водночас військові РФ, кажуть у Генштабі, продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по об’єктах військової й цивільної інфраструктури із застосуванням високоточної зброї, некерованих авіаційних бомб і боєприпасів підвищеної вражаючої дії.

Масштабна війна Росії проти України триває 24-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.