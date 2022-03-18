ЗСУ: 18 березня уражено 12 повітряних цілей РФ

Повітряні сили Збройних сил України 18 березня уразили 10 повітряних цілей військ Росії, ще дві цілі – «на рахунку протиповітряної оборони Сухопутних військ», повідомило командування Повітряних сил.

Загалом за добу 18 березня протиповітряною обороною знищено:

два літаки

три вертольоти

три БпЛА

чотири крилаті ракети.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 18 березня втрати особового складу армії Росії складають понад 14 тисяч осіб. Водночас видання The New York Times повідомило, що, за оцінками американської розвідки, від початку російського вторгнення в Україну загинули понад 7 тисяч російських військових. Росія ж вказує на значно менші втрати російських військ. Востаннє свої дані Міноборони Росії оприлюднювало 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів.

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.