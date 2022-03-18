У Гомельській області Білорусі розвантажують військову техніку РФ, зводять понтонний міст через Прип’ять

На залізничній станції Мулярівка Петриківського району Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку: танки, бронетранспортери, самохідні артилерійські установки, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

17 і 18 березня місцеві жителі бачили, як техніка проїжджала Петриковом. Від залізниці до міста танки та інше озброєння перевозять спеціальними вантажівками з платформами, які супроводжують поліцейські машини з проблисковими маячками й сиренами.

Тим часом, у Петрикові через Прип’ять будують понтонну переправу, через яку можна буде потрапити до Лельчицького району, що межує з Україною.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» (так у РФ називають війну, розв’язану в Україні) Росії в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні.

Американські військові заявляли, що частина запущених Росією в Україну ракет все ж залетіла з території Білорусі.

11 березня у Пентагоні заявили, що наразі не бачать ознак того, що білоруські війська увійшли в Україну. Водночас у Міноборони США додали: те, що нині не відстежуються ознак вторгнення білоруських сил на українську територію, не означає, що цього не станеться в майбутньому.

Генеральний штаб ЗСУ заявив 13 березня, що висока ймовірність безпосередньої участі збройних сил Білорусі у військовій операції проти України зберігається.

Про появу, а потім зникнення понтонного мосту через річку Прип’ять у Білорусі за близько шість кілометрів від українського кордону в лютому, приблизно за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляв американський телеканал CNN.