CNN: нещодавно зведений понтонний міст через Прип’ять у Білорусі зник

Понтонний міст через річку Прип’ять у Білорусі за близько шість кілометрів від українського кордону, про появу якого повідомили напередодні, зник, повідомляє американський телеканал CNN, який посилається на супутникові знімки і джерела, знайомі з цим питанням.

Напередодні CNN повідомляв, що західна розвідка і військові чиновники уважно стежили за будівництвом як частиною інфраструктури, яку Росія створює напередодні можливого вторгнення.

Супутникові знімки від Maxar і Planet Labs свідчили, що міст з’явився вночі у вівторок. Але до четверга мосту вже не було, повідомляє телеканал.

Наразі зрозуміло, чому побудували міст чи демонтували його. За даними CNN, можливо, міст використовувався у рамках військових навчань у Білорусі, або ж російські чи білоруські сили уже перемістили технічні засоби через нього і більше не потребували мосту.

Про нарощування російського військового угруповання поблизу України вже кілька місяців попереджає західна розвідка й інші джерела. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив цього тижня після дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу в Брюсселі, що Росія «має достатньо військ і можливостей для початку повномасштабного наступу на Україну з попередженням у короткий термін або без нього».

Москва плани вторгнення неодноразово заперечувала, а військове нарощування поблизу України пов’язувала з навчаннями і підкреслювала, що переміщення військ своєю територією – це виключно внутрішня справа Росії.

Міністерство оборони Росії 15 лютого оголосило, що підрозділи Західного та Південного військових округів розпочинають повернення з навчань поблизу України до пунктів постійного базування. Країни НАТО та Україна заявляють, що поки не бачать відведення російських військ від кордонів з Україною.

Голова МЗС Росії Лавров заявив на початку тижня про готовність Москви продовжувати діалог із Заходом.

Виступаючи днями, президент США Джо Байден заявив, що Росія зосередила біля кордонів близько 150 тисяч своїх військовослужбовців.