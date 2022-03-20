Папа Римський закликав зупинити «жахливу війну» в Україні

Папа Римський Франциск 20 березня знову засудив війну в Україні, розв’язану Росією, і закликав світових лідерів зупинити «цю жахливу війну».

«Агресія проти України, на жаль, не сповільнюється. Це безглузда різанина, де щодня повторюються вбивства і звірства», – сказав понтифік десяткам тисяч людей на площі Святого Петра під час своєї щотижневої недільної проповіді.

«Цьому немає виправдання», – сказав Франциск, очевидно, маючи на увазі Росію, яка намагалася виправдати вторгнення в Україну як необхідне для власної оборони. Понтифіки зазвичай засуджують війни і їхні руйнівні наслідки для мирного населення, не називаючи розпалювачів війни.

За словами папи Римського, цього тижня ракети, бомби «знову сипалися» на літніх людей, дітей і вагітних».

Напередодні папа Франциск відвідав українських дітей-біженців, які перебувають на лікуванні в дитячій лікарні Бамбіно Джезу в Римі.

84-річний понтифік активно критикує неспровоковане вторгнення Росії в Україну, заявляючи про «варварство» війни.