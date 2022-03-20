Є ознаки підготовки армії Білорусі до вторгнення до України – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України фіксує ознаки того, що збройні сили Білорусі готуються до вторгнення на українську територію. Про це йдеться в зведенні Генштабу станом на 12 годину 20 березня.

«Зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі. Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка», – заявляє військове командування.

За даними штабу, російські війська намагаються закріпитися на захоплених рубежах на Поліському напрямку, де чекає на прибуття резервів та готується до наступу на Київ.

«Загарбники відновили повітряну розвідку та обстріли позицій Збройних Сил України із застосуванням армійської авіації та артилерії», – йдеться в зведенні.

На Сіверському та Слобожанському напрямку активних наступальних дій не спостерігалося. На Донеччині російські війська зосередилися на штурмі Рубіжного, Сєвєродонецька та Попасної. Генштаб повідомляє про невдалу спробу прорвати оборону українських військ у районі Верхньоторецького.

«Зберігається загроза нанесення противником ракетних ударів високоточною зброєю великої дальності, зокрема і гіперзвуковим ракетним комплексом «Кинжал», – зазначають у штабі.

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За даними українського командування, в ході бойових дій загинули російські командири:

331-ї бригади парашутно-десантного костромського ударного полку

247-ї бригади десантно-штурмового кавказького казачого полку зі Ставрополя

6-го гвардійського танкового червонопрапорного полку з Чебаркуля

Російські медіа також повідомляють про загибель командирів 331-ї та 247-ї бригад Сергія Сухарєва та Костянтина Зізевського. Можливості незалежно перевірити інформацію про загибель російських командувачів немає.

Олександр Лукашенко 4 березня заявив, що білоруська армія «не брала і не має наміру брати участі в «спецоперації» Російської Федерації в Україні». 6 березня Міністерство оборони Білорусі оприлюднило заяву, в якій заперечило участь білоруських військ у новому російському вторгненні до України.

Втім, 18 березня стало відомо, що на залізничній станції Мулярівка Гомельської області Білорусі розвантажують російську військову техніку.