У будинку для літніх людей у Кремінній загинули 56 людей – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє про 56 загиблих унаслідок обстрілу російськими військовими будинку для людей похилого віку в місті Кремінна. За даними чиновника, трагедія сталася ще 11 березня, але дістатися до місця неможливо.

«11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживали свій вік у будинку – 56 людей – загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове (це теж районний центр на півночі Луганщини – ред.) до обласного геріатричного інтернату», – твердить голова Луганської ОВА.

Незалежного підтвердження цих даних наразі отримати неможливо.

Масштабна війна Росії проти України триває 25-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». Країни Заходу запровадили проти Москви значну кількість санкцій через це вторгнення і надають Україні зброю для відбиття агресії.