Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Влада Луганщини повідомила про «пекло» в Рубіжному – вночі обстрілами пошкоджено близько 30 будинків

Війська РФ нині обстрілюють всю територію Луганщини, яка перебуває під контролем влади України

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські війська влаштували в Рубіжному «пекло» – обстріли тривали всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків.

«Десятки зламаних доль за одну ніч. У містян та селян гинуть рідні, горять домівки. Втім, російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати. Днями ми бачили, як було відкрито вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора – у напрямку з Маріуполя. Ледве вдалося вивезти жінок та дітей з Попасної. Росіяни лишають можливості залишатися вдома, бо людям вже немає, де жити, та не дають людям убезпечити себе. Але ми щодня намагаємося евакуювати якомога більше жителів області», – сказав Гайдай 17 березня.

За його словами, щонайменше п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку.

Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.

Війська РФ нині обстрілюють всю територію Луганщини, яка перебуває під контролем влади України.

12 березня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на сьогодні окупованими є 70% території Луганської області.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG