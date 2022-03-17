Влада Луганщини повідомила про «пекло» в Рубіжному – вночі обстрілами пошкоджено близько 30 будинків

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські війська влаштували в Рубіжному «пекло» – обстріли тривали всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків.

«Десятки зламаних доль за одну ніч. У містян та селян гинуть рідні, горять домівки. Втім, російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати. Днями ми бачили, як було відкрито вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора – у напрямку з Маріуполя. Ледве вдалося вивезти жінок та дітей з Попасної. Росіяни лишають можливості залишатися вдома, бо людям вже немає, де жити, та не дають людям убезпечити себе. Але ми щодня намагаємося евакуювати якомога більше жителів області», – сказав Гайдай 17 березня.

За його словами, щонайменше п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку.

Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.

Війська РФ нині обстрілюють всю територію Луганщини, яка перебуває під контролем влади України.

12 березня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що на сьогодні окупованими є 70% території Луганської області.